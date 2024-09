Dochter van tv-chef Gordon Ramsay geniet in bikini van de zon: “Zo knap!” (foto’s)

Op Instagram weet Holly Ramsay haar fans weer te verbazen.

Met maar liefst 375.000 volgers doet de dochter van tv-chef Gordon Ramsay het uitermate goed op het populaire sociale netwerk. Regelmatig deelt ze daar dan ook nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Dat was onlangs niet anders, toen ze onderstaande foto’s op haar pagina plaatste.

We zien Holly Ramsay meermaals in bikini voorbijkomen. “Just two gals catching a tan 💅🏼🎀🪩🦭”, voegt ze toe aan het album. Haar fans zijn er snel bij om te laten weten wat ze van de gedeelde prentjes vinden.

“Zo knap!”

In geen tijd stromen de lovende reacties binnen. “Zo knap”, klinkt het. “Je ziet er adembenemend uit”, gaat het verder. “Zeer sexy”, besluit een laatste volger nog. Tijd dus om zelf eens een kijkje te nemen. En druk op het pijltje naar rechts om een tweede bikinifoto te zien.