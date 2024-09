Kathleen Aerts (ex-K3) deelt emotioneel bericht, maar ze heeft ook leuk nieuws (foto)

Kathleen Aerts deelt op Instagram mee dat haar gezin een nieuwe hond heeft. Haar vorige viervoeter overleed in 2023, maar die is ze nog lang niet vergeten.

“De afgelopen dagen waren een emotionele rollercoaster”, begint Kathleen haar bericht op Instagram. In september 2023 moest haar gezin afscheid nemen van hun trouwe hond Vili. Daar hebben ze serieus van afgezien. “We missen hem nog elke dag en hij zal altijd een speciaal plekje in ons hart hebben”, klinkt het.

Op slag verliefd

De 46-jarige voormalige K3-zangeres geeft mee dat ze inmiddels een nieuwe viervoeter in huis hebben genomen. “Liefde overstijgt ruimte en tijd. In de schaduw van dat verdriet dachten we dat we nooit meer een andere harige vriend in ons huis zouden verwelkomen. Maar toen kwam Zola… Het universum bracht Zola in ons leven, een nieuwe bron van liefde. Het is een bitterzoet gevoel, waar vreugde en verdriet elkaar zachtjes ontmoeten, een zachte dans van loslaten en een nieuw begin omarmen. Echt een rollercoaster van emoties… Welkom in de familie, lieve Zola. We zagen je en waren op slag verliefd. Onze harten zijn groot genoeg om de dierbare herinneringen aan Vili in op te nemen en je met al onze liefde te omarmen”, besluit ze.

Goede thuis

Haar volgers zijn enorm blij voor haar en weten dat Zola een goede thuis zal hebben. “Prachtig beest! En ze zijn zo trouw en lief! Zorg goed voor elkaar”, “Veel geluk met Zola”, “Oh, wat een pluizenbolletje!”, “Echt schattig! Vili zal jullie nooit vergeten”, en “Wat prachtig dat ze een warm nestje heeft gevonden! Geniet van haar onvoorwaardelijke liefde!”, lezen we in de reacties.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om beide foto’s te bekijken.

Foto: Instagram