Steffi Mercie geniet van verfrissende duik op vakantie: “Oh zalig!” (foto)

Steffi Mercie heeft enkele leuke vakantiekiekjes gedeeld. “Wauw, wauw, wauw!”, klinkt het in de reacties.

Steffi Mercie vertoeft momenteel met haar vriend Gerben in het zonnige Griekenland. Daar geniet de 23-jarige influencer van een drankje tijdens een prachtige zonsondergang, neemt ze een verfrissende duik in het water en proeft ze van heerlijke lokale specialiteiten. “De leven”, glundert ze in het bijschrift.

Magisch

Haar meer dan 330.000 volgers steken hun bewondering niet onder stoelen of banken. “Ik wens je een fantastische tijd vol plezier. Rust lekker uit en ontspan, dat heb je verdiend”, “Het ziet er echt ongelooflijk mooi uit! Wat een prachtige locatie. Geniet van elkaar!”, “Wauw, wauw, wauw!”, en “Oh, zalig! Griekenland is magisch”, wordt er gereageerd.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.

Foto: Instagram