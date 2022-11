Dochter van Heidi Klum poseert op opvallende wijze in lingerie: “Ze is zo mooi!” (foto)

Leni Klum is haar naam. En ze is de 18-jarige dochter van fotomodel Heidi Klum.

Dat poseren voor de camera ginds in de familie zit, werd al duidelijk toen Leni en Heidi samen deelnamen aan een lingerieshoot. Recent deelde Leni echter een eigen lingeriefoto met haar 1.6 miljoen volgers op Instagram. Daarop zien we hoe de jongedame in een lavabo haar tanden zit te poetsen. Ja, IN een lavabo. Best opvallend… En ook haar fans zijn onder de indruk.

“Ze is zo mooi”

In geen tijd stromen de reacties nu binnen. “Ze is zo mooi”, klinkt het. “Ik zit ook elke avond in de lavabo”, gaat het al grappend verder. “Lijkt me toch onhandig! Zo krijg je tandpasta op je voeten”, besluit een opmerkzame volger nog. Daar valt iets van te zeggen natuurlijk. Kijk maar!