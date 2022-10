Heidi Klum en dochter Leni poseren samen in lingerie (foto’s)

Dat Heidi Klum een rasecht model is, wisten we al langer. Maar ze is lang niet de enige binnen de familie!

In een gloednieuwe fotoshoot zien we Heidi Klum poseren in enkele lingeriesetjes. Heidi wordt daarbij geflankeerd door haar 18-jarige dochter Leni, die duidelijk ook voor modellenwerk in de wieg gelegd is.

“Iconen van zelfvertrouwen”

De opvallende fotoshoot werd uitgevoerd voor kledingmerk Intimissimi. Heidi en Leni poseren voor de herfst- en wintercampagne van 2022 als “iconen van zelfvertrouwen, levensvreugde en liefde tussen moeder en dochter”, klinkt het. Beelden van de fotoshoot gaan momenteel aardig rond op Instagram. Kijk maar… En druk op het pijltje naar rechts om alle beelden te zien.