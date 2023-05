Dochter van acteur Johnny Depp neemt selfie in doorschijnende jurk: “Meest sexy vrouw van de planeet!”

Dat acteur Johnny Depp behoorlijk populair is, wisten we al.

Maar ook zijn 23-jarige dochter Lily-Rose Depp mag zich met haar 7.3 miljoen volgers op Instagram gerust geliefd noemen. Ginds pakt ze dan ook geregeld uit met nieuw beeldmateriaal. Zo plaatste ze recent onderstaande foto op het sociale netwerk. We zien de dochter van acteur Johnny Depp poseren in een wel erg pikante, doorschijnende jurk. “Little Miss Idol”, schrijft ze er zelf kort bij. Haar fans? Die zijn een heel pak mondiger.

“Meest sexy vrouw van de planeet!”

In geen tijd stromen de lovende reacties binnen. “Meest sexy vrouw van de planeet”, klinkt het. “Je bent zo knap, het is niet normaal”, gaat het verder. “Zo mooi”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus, denken we dan, om eens te kijken waar velen zo lovend over zijn.