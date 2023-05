‘D5R’-actrices amuseren zich op het strand: “Geboren fotomodellen!” (foto’s)

Met zo’n 128.000 volgers doet actrice Liandra Sadzo het lang niet slecht op Instagram.

En dan drukken we ons nog behoorlijk zacht uit. De dame, die bekend is van haar acteerwerk in ‘D5R’ en ‘De buurtpolitie’, deelt dan ook geregeld nieuwe beelden met haar vele fans. Zo pakte ze recent uit met onderstaand fotoalbum. Daarin zien we hoe Liandra zich op het strand aardig amuseert met mede-‘D5R’-actrice Angela Jakaj. “Dansjes op het strand 🌴🌸✨”, voegt Liandra zelf toe.

“Geboren fotomodellen!”

Maar ook Liandra’s fans willen wel een woordje uitleg geven over de beelden. “Prachtig duo”, klinkt het. “Geboren fotomodellen”, gaat het verder. “Mooie foto’s”, besluit een laatste volger nog. Tijd om een kijkje te nemen, denken we dan. En druk op het pijltje naar rechts om meer plaatjes te zien.