Het Amerikaanse magazine Forbes heeft zoals elk jaar weer een lijstje met de best verdienende beroemdheden opgesteld. Vorig jaar stond de Amerikaanse zangeres Taylor Swift nog bovenaan, maar die moet haar kroontje nu afstaan aan een landgenote. De 22-jarige televisiester Kylie Jenner werd namelijk tot best verdienende beroemdheid van het jaar gekroond.

Vorig jaar moest Jenner met 170 miljoen dollar de eerste plaats nog laten aan Taylor Swift, maar voor de Amerikaanse zangeres waren de voorbije twaalf maanden geen financiële hoogvlieger. Ze zakt terug naar de 25ste plaats, terwijl Jenner dankzij de lucratieve verkoop van haar cosmeticamerk haar inkomsten aardig wist op te krikken. Jenner verdiende de voorbije twaalf maanden een slordige 590 miljoen dollar (520 miljoen euro) en laat daarmee de rest van de celebrities ver achter zich.

Overdreven

De tweede plaats is dit jaar weggelegd voor de zwager van Jenner. Rapper Kanye West, echtgenoot van Jenners halfzus Kim Kardashian, verdiende volgens de schattingen van Forbes ongeveer 170 miljoen dollar. In de top-10 duiken voorts ook namen van topsporters als Roger Federer, Christiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar en LeBron James op. Jenner is echter de enige vrouw in de top tien, wat toch wel opvallend is.

Forbes maakt elk jaar een lijst van de best verdienende beroemdheden. Het gaat om inkomsten voor belastingen. Dat Jenner de lijst aanvoert, is enigszins opvallend, omdat Forbes vorige week haar status van miljardair had ingetrokken omdat de televisiepersoonlijkheid de waarde van haar zakelijke activiteiten jarenlang zou overdreven hebben.

Top tien

Kylie Jenner (590 miljoen dollar) Kanye West (170 miljoen dollar) Roger Federer (106,3 miljoen dollar) Christiano Ronaldo (105 miljoen dollar) Lionel Messi (104 miljoen dollar) Tyler Perry (97 miljoen dollar) Neymar (95,5 miljoen dollar) Howard Stern (90 miljoen dollar) Lebron James (88,2 miljoen dollar) Dwayne Johnson (87,5 miljoen dollar)

Het bericht Dit is de best verdienende beroemdheid verscheen eerst op Metro.