De dood van George Floyd lokt wereldwijd besef uit over het belang van de Black Lives Matter-beweging. Sociale media was afgelopen week dé plek om bij te leren over anti-racisme en de beweging te steunen. Toch bleek uit een TikTok-filmpje dat nog niet iedereen de boodschap helemaal begrepen heeft.

“Blijkbaar heb ik het de eerste keer niet duidelijk genoeg gezegd voor sommigen, luister deze keer goed. Je kan NIET zeggen dat je de Black Lives Matter-beweging steunt én homofoob zijn, punt uit.” De video is een reactie op de opmerking van iemand die aanhanger beweert te zijn van de beweging, maar zichzelf ook homofoob noemt. TikTokster LaysieB legt kort en krachtig uit waarom dat onmogelijk is.

Alle zwarte levens

Anti-racistische protesten lijken in alle vormen en maten te komen: naast de fysieke betogingen in de VS en Europa, is het thema nu ook online niet meer weg te denken. Op de populaire videoapp TikTok verschijnen regelmatig filmpjes om hashtags en andere termen uit te leggen. Of om iemand lik op stuk te geven, zoals in dit geval.

“Wacht, dus je beweert dat ik Black Lives Matter niet kan steunen doordat ik in andere zaken geloof? Ik kan homofoob zijn als ik dat wil.” Dit bericht maakte LaysieB furieus toen het in haar inbox verscheen. Ze besloot dan ook duidelijk te reageren. “Je kan niet zeggen dat je vindt dat alle zwarte mensen ertoe doen, tenzij ze homo-, bi-, panseksueel of trans zijn. Zo werkt het niet. De beweging was opgericht om ALLE zwarte levens te steunen.”

“Wagelijk en gênant”

De TikTokster besluit dan ook dat de persoon die haar dit stuurde beter haar denken aanpast, of opkrast. “Als je eerlijk wilt zijn met jezelf, zeg dan dat je enkel levens steunt van mensen die cisgender (term voor mensen die zich prettig voelen bij het geslacht dat ze kregen bij geboorte, red.) en hetero zijn”, klinkt het. Maar daar laat LaysieB het niet bij: ze heeft nog een laatste, scherpe toevoeging. “Baby girl, ik zou niet van de daken schreeuwen dat je homofoob bent. Dat is walgelijk, gênant en je zet jezelf ermee voor schut.”

