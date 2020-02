Disney loste de voorbije jaren al een heleboel live-action remakes van klassiekers als ‘Dumbo’, ‘Aladdin’ en ‘The Lion King’, en volgende maand verschijnt ‘Mulan’ in de bioscoop. De volgende film in het rijtje is ‘Rapunzel’.

Met de animatiefilm ‘Tangled’ verfilmde Disney het sprookje tien jaar geleden al. Mandy Moore sprak toen de stem in van de prinses, Zachary Levi nam de rol van sympathieke dief Eugene Fitzherbert op zich. De film was een kassucces, met een wereldwijde opbrengst van ruim 546 miljoen euro.

Bioscooprelease

Volgens The DisneyInsider werkt Disney nu aan een live-action film met Rapunzel in de hoofdrol. Het is nog niet duidelijk of de prent gebaseerd zal zijn op ‘Tangled’ of op het originele sprookje van de gebroeders Grimm. Ashleigh Powell (‘The Nutcracker and the Four Realms’) zal het script schrijven. Kandidaten voor de productie zijn Michael De Luca (‘Captain Phillips’) en Kristin Burr (‘Christopher Robin’).

De nieuwe ‘Rapunzel’-film zal een bioscooprelease krijgen en wordt dus niet enkel op streamingplatform Disney+ aangeboden, in tegenstelling tot de live-action remake van ‘Lady en de Vagebond’.

