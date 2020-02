Eindelijk weten we met welk nummer we binnenkort deelnemen aan het Eurovisiesongfestival. Hooverphonic liet het liedje maandagmorgen horen in ‘De Grote Peter Van de Veire Ochtendshow’ op MNM.

Het nummer heet ‘Release Me’ en wordt gezongen door de 19-jarige Hooverphonic-zangeres Luka Cruysberghs. Het is een ballad met een hoog James Bond-gehalte. Alex Callier schreef het nummer toen zijn vader ongeneeslijk ziek was: “Het thema is universeel. Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met afscheid nemen van een vriend, familielid of geliefde”, vertelt hij aan VRT NWS.

Kanshebber voor eerste plaats?

Eurovisiesongfestival-kenner André Vermeulen vindt het een mooie inzending, al kan hij nog niet zeggen of het een kanshebber is voor de eerste plaats. “Het is een sierlijk nummer, zoals we dat van Hooverphonic gewend zijn. Het begint eenvoudig, de opbouw wordt subtiel ondersteund, eerst door gitaren, daarna door een knappe vioolpartij. In alle drukte die het Songfestival meestal met zich meebrengt, wordt het lied van Hooverphonic een ingetogen moment. Omdat we nog niet weten hoe de andere nummers gaan klinken, blijft het afwachten hoe dit nummer zich gaat onderscheiden van de andere”, klinkt het.

Eerste halve finale

Het Eurovisiesongfestival vindt dit jaar plaats op 16 mei in Nederland. Op 12 mei neemt ons land het in de eerste halve finale op tegen onder meer Australië, Ierland, Noorwegen, Zweden en Oekraïne.

