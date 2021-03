Als je werk zoekt, schotelt je toekomstige werkgever je tijdens het sollicitatiegesprek enkele lastige vragen voor. Als die te maken hebben met de job is er geen enkel probleem. Sommige vragen zijn echter ongepast, ook al schuilt er misschien niet altijd een kwade bedoeling achter.

Een sollicitatiegesprek kan de meest zelfzekere personen onzeker maken. Het is en blijft spannend om tegenover een werkgever te zitten die jou het hemd van het lijf vraagt. Maar hij of zij mag je niet zomaar alles vragen. Er mogen alleen vragen gesteld worden die relevant zijn om te beoordelen of je geschikt bent voor de functie. Toch durven recruiters je vragen te stellen die niet zouden mogen. Jobat.be bekijkt welke onderwerpen ongepast zijn.

“Heb je een kinderwens?”

Een vraag naar je toekomstplannen op vlak van kinderen is verboden. Ook de vraag of je zwanger bent, hoef je niet beantwoorden. Een uitzondering is wanneer de job waarvoor je solliciteert gevaarlijk is voor een ongeboren kind.

“Ben je lid van een politieke partij?”

Tijdens het sollicitatiegesprek mag hier niet naar gevraagd worden. Van welke politieke partij je lid bent is jouw keuze en die mag niet van invloed zijn op het sollicitatieproces. Je hoeft ook niet te vermelden op welke partij je stemt of welke partij je voorkeur heeft.

“Wat is je afkomst?”

Er mag niet gevraagd worden naar je afkomst of de afkomst van je familie. Een recruiter mag bijvoorbeeld niet vragen uit welk land je ouders komen. Nationaliteit mag nooit een reden zijn om iemand af te wijzen. Trouwens, naar je nationaliteit vragen is ook verboden.

“Hoe is jouw gezondheid?”

Vragen naar je gezondheid valt onder de antidiscriminatiewetgeving. Soms kan een gezondheidsvraag relevant zijn voor het uitoefenen van een bepaalde job. Maar de vraag of je vaak ziek bent, moet je niet beantwoorden.

“Wat is je gezinssituatie?”

Je bent niet verplicht om te vertellen dat je een man, vrouw, kind of hond hebt. Het is ook verboden om te vragen of je op mannen of vrouwen valt. Seksuele geaardheid mag niet van invloed zijn op het sollicitatieproces.

