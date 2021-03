Een vogeltje dat rond 1840 à 1850 op Borneo werd ontdekt en daarna van de aardbodem leek verdwenen, is weer gezien. Vogelliefhebbers zijn door het dolle.

Rond 1840 werd een mysterieuze vogel gevangen tijdens een expeditie naar Oost-Indië. Charles Lucien Bonaparte, de neef van Napoleon, beschreef het dier aan de wetenschap en noemde het de Malacocincla perspicillata.

Opgezet exemplaar

De soort is sindsdien nooit meer in het wild gezien en een opgezet exemplaar met een heldergeel glazen oog was het enige bewijs van zijn bestaan. Maar nu is het vogeltje na 180 jaar herontdekt in de regenwouden van Borneo, schrijft de Britse krant The Guardian. Lokale Indonesische media en vakbladen houden 170 of 172 jaar aan.

De black-browed babbler heet vrij vertaald heel gezellig de zwarte-brauw babbelaar, maar na een zoekopdracht op Google blijkt met om de zwartbrauwmuistimalia te gaan. Heel veel is er op Wikipedia verder niet over te vinden.

Vogel gespot

Nóg niet althans, want daar kan vanaf nu verandering in komen, nu het beestje weer op de radar is verschenen. Twee locals, Muhammad Suranto en Muhammad Rizky Fauzan, kwamen in oktober vorig jaar een vogel tegen die ze niet herkenden en wisten hem te vangen in de Indonesische provincie Zuid-Kalimantan. Ze fotografeerden de vogel, lieten hem los en rapporteerden hun vondst aan diverse vogelkijkgroepen.

All hail the Black-browed Babbler! Love this story. https://t.co/U4lyKmD805 — Patrick Barkham (@patrick_barkham) February 25, 2021

Sterke snavel

Deskundigen uit de regio konden de vogelsoort identificeren, met name door zijn stevige snavel, chocoladekleur en opvallende zwarte oogstreep. In tegenstelling tot het opgezette exemplaar, had de iris van de levende vogel een opvallende kastanjebruine kleur.

“Het voelt onwerkelijk om te weten dat we een vogelsoort hebben gevonden waarvan werd aangenomen dat deze was uitgestorven”, zei Rizky Fauzan. “We hadden helemaal niet verwacht dat het zo speciaal zou zijn. We dachten dat het gewoon een of andere vogel was die we gewoon nog nooit eerder hebben gezien.”

Bedreigd

Deze vogel heeft het al die decennia overleefd, ondanks massale ontbossing in het laagland van Borneo. Maar dat betekent niet dat hij niet alsnog kan uitsterven. “Hij wordt ernstig bedreigd door verlies van zijn leefgebied”, volgens Akbar. Natuurbeschermers zijn van plan de plek waar de vogel werd gefotografeerd zo snel mogelijk te bezoeken, zodra de beperkingen van het coronavirus dit toelaten.

Het bericht JOEPIE! Dit vogeltje blijkt na 180 jaar toch niét uitgestorven verscheen eerst op Metro.