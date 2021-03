Vandaag start de 50ste editie van Jeugdboekenmaand met een startshow, die gelivestreamd wordt vanuit hetpaleis in Antwerpen. Meer dan 1.200 klassen meldden zich aan om de show mee te volgen op school. Om 13u30 start de feestelijke uitzending met bijdragen van onder andere Wouter Deprez, Kapitein Winokio en Niet Nu Laura.

Deze Jeugdboekenmaand wordt helaas nog door corona bepaald. De feestelijke opening is er dus één zonder live publiek, maar iedereen kan op school, thuis en in de bib meekijken via livestream. De show zal ook nog achteraf te herbekijken zijn. Onder het motto ‘Lezen is een feest!’ wordt het een programma vol woord en illustratie, met het Jeugdboekenmaand-lied als feestelijke finale.

Boekenfeest in klas

Meer dan 1.200 klassen meldden zich vooraf al aan om mee te kijken, 50 van hen wonnen een feestpakket om in hun klas een coronaproof boekenfeest te houden. Iedereen Leest-directeur Sylvie Dhaene: “Hoewel het jammer is dat we voor deze verjaardagseditie een aangepast format moeten voorzien, vinden we het hartverwarmend te zien hoe groot het enthousiasme en de drive is in scholen en bibs om aan deze Jeugdboekenmaand deel te nemen. Jeugdboekenmaand is een laagdrempelige en uitnodigende campagne om samen van lezen een feest te maken en leesplezier te beleven.”

Veel bibs hebben voor een aangepast programma gezorgd, met heel wat (online) activiteiten en lezingen. Er vinden ook 600 auteurslezingen plaats – deels online, met de steun van Literatuur Vlaanderen. Ook op Ketnet zal Jeugdboekenmaand aandacht krijgen. Op de Facebook-pagina van Jeugdboekenmaand zal er elke woensdag en zondag om 17u online voorgelezen worden door auteurs en illustratoren.

50ste editie

Het is dit jaar de 50ste editie van Jeugdboekenmaand: in 1972 vond er voor het eerst een Jeugdboekenweek plaats. Onder het motto ‘betere boeken in meer kinderhanden’ brachten initiatiefnemers van het eerste uur Hendrik Jespers en Clara Haesaert tijdens een intensieve studieweek toen hun enthousiasme voor kinder- en jeugdliteratuur over op bibliothecarissen en toekomstige leraars.

In de jaren nadien liep de actie ieder jaar in een andere provincie, later spreidden de activiteiten zich over heel Vlaanderen en Brussel. In die 50 jaar is de Jeugdboekenmaand geëvolueerd van een klein lokaal initiatief naar een grootschalige campagne in heel Vlaanderen, met talloze activiteiten in scholen en bibs. De rode draad bleef wel behouden: aandacht voor leesplezier en het fantastische aanbod aan kinder- en jeugdboeken in de kijker zetten.

Podcast

Vanaf half maart start Iedereen Leest ter gelegenheid van de feesteditie met een podcast. Annelies Moons (Radio 1) ontvangt in vijf afleveringen verschillende gasten om het over enkele interessante vragen rond jeugdliteratuur te hebben: ‘Wat doet lezen met kinderen?’, ‘Lezen volwassenen anders dan kinderen?’, ‘Hoe ziet de toekomst van het kinderboek eruit?’… Verschillende auteurs, illustratoren, uitgevers en experten zullen mee aan tafel schuiven.

Een overzicht van alle activiteiten en plannen vind je op de site van Jeugdboekenmaand. En uiteraard zijn er ook boekentips. Kinderen kunnen meedoen met de ‘Wat is jouw feestboek?’-wedstrijd.

