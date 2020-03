Qmusic-dj Sam De Bruyn zit thuis preventief in quarantaine, omdat hij in rechtstreeks contact is geweest met iemand die besmet blijkt met het coronavirus. Toch is hij te horen op de radio: hij presenteert van thuis mee de Qmusic-ochtendshow.

De Bruyn verkeert in goede gezondheid, hij heeft alleen een kleine verkoudheid. Toch was het volgens hem schrikken, toen hij hoorde dat hij in direct contact was gekomen met een coronapatiënt. «Maar dan is het meteen duidelijk dat je het zekere voor het onzekere neemt», zegt hij. Dus: «Ik blijf ik in mijn kot. Omdat het moet. En ook omdat het zo hoort. Dezer dagen moet iedereen zijn verantwoordelijkheid nemen. Enkel door contact zoveel mogelijk te vermijden, kan het coronavirus gestopt worden.»

Aparte studio

De twee andere presentatoren van de ochtendshow, Wim Oosterlinck en Inge De Vogelaere, zitten elk in een aparte studio in Vilvoorde.