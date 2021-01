De populaire tv-serie ‘Sex and the City’ uit de jaren negentig wordt nieuw leven ingeblazen, zo heeft HBO Max bevestigd aan Amerikaanse media. Sarah Jessica Parker, Kristin Davis en Cynthia Nixon zijn opnieuw van de partij, maar grote afwezige is Kim Cattrall, die de rol van Samantha Jones speelde.

De serie ‘Sex and the City’ is gebaseerd op het boek van Candace Bushnell en was van 1998 tot 2004 wereldwijd op televisie te zien. Daarna werden er nog twee films gemaakt: een in 2008 en een in 2010.

Liefdesperikelen

De nieuwe serie krijgt de titel ‘And Just Like That…’ en richt zich op de levens van Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Charlotte York (Kristin Davis) en Miranda Hobbes (Cynthia Nixon). De dames zijn nu 50 jaar of ouder en hebben inmiddels weer het nodige meegemaakt op liefdesgebied en in hun vriendschap. Vooralsnog beginnen de opnames van de show in New York aan het einde van de aankomende lente. Er worden tien afleveringen gefilmd van 30 minuten.

