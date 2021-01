Regisseur Jan Verheyen raakte ooit bij een louche vastgoeddeal in Spanje een getal van zes cijfers kwijt. Dat vertelde hij aan Sven Ornelis en Anke Buckinx op Joe. “De eigenaar en de makelaar speelden onder één hoedje”, verklaart hij z’n faux pas.

“We zijn getrouwd in een geweldige regio en we besloten tijdens onze huwelijksreis er op zoek te gaan naar een huis”, begint hij z’n verhaal. “We huurden in de populaire driehoek Malaga – Sevilla – Granada een villa en elke ochtend vertrokken we om huizen te gaan bezoeken. Maar Lien is nogal kieskeurig, niets was goed genoeg. En dus stelde de makelaar voor om naar bouwgronden te kijken”, vervolgt Verheyen. Niet veel later waren de regisseur en zijn vrouw Lien de eigenaars van een stuk grond van 11 hectare groot.

Bouwstop

Een maand later begon de architect “raar te doen” en gaf hij Verheyen het advies om nog eens na te gaan of alles wel in orde was. Uit nader onderzoek bleek dat er in heel die provincie een totale bouwstop was afgekondigd. “Die eigenaar en de makelaar hebben blijkbaar onder één hoedje gespeeld om de grond aan een stomme Belg te verkopen”, aldus Verheyen.

“Functionerende boerderij”

De grond doorverkopen zal ook niet lukken aan dezelfde prijs. “Intussen mag je er wel op bouwen, maar enkel als het een functionerende boerderij wordt. Maar dat gaat niet want het is echt een woest stuk grond en boeren hebben het nu al moeilijk genoeg met steun van Europa.” Verheyen gaf na lang aandringen ook nog toe dat het om een bedrag van zes cijfers ging.

