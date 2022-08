‘Dertigers’-actrice Kim Van Oncen trotseert de golven tijdens fotoshoot: “De Halle Berry van den Aldi” (foto’s/video)

Dezer dagen geniet ‘Dertigers’-actrice Kim Van Oncen samen met haar gezin van een vakantie in Turkije.

En dat zullen de meer dan 141.000 volgers van Kim Van Oncen op Instagram geweten hebben. Daar deelt ze namelijk aardig wat vakantiebeelden. Al blijkt het, naar eigen zeggen, toch nog wat zoeken naar hoe je juist gemakkelijk kan poseren in het water.

“De Halle Berry van den Aldi”

In onderstaand album zien we Kim poseren bij een ondergaande zon. “De Halle Berry van den Aldi in actie. Check vooral foto 4 voor de reality. Die doet niks af aan deze prachtige sunset 💛”, zet ze zelf bij de beelden. Haar fans? Die reageren vooral lovend! “Beter dan Halle”, laat Ann Van Elsen weten. “Haha zalig 🔥”, klinkt het verder. “Je ziet dat niet alles ‘van den Aldi’ rommel is, hé”, besluit een laatste volger nog. Kijk zelf maar even… En druk op het pijltje naar rechts om meer foto’s te zien.

Foto: Instagram