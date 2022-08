Hanne Troonbeeckx deelt PRACHTIGE beelden van haar trouwfeest: “Zo mooi!” (foto’s)

Voor haar trouwfeest trok Hanne Troonbeeckx samen met haar man Steffen Brans én een aardig aantal gasten in juni naar Ibiza.

Over het fabelachtige trouwfeest van Hanne Troonbeeckx werd toen al uitgebreid gepraat in de Vlaamse pers. Maar nu is het Hanne zelf die nog een resem prachtige trouwbeelden deelt met haar meer dan 68.400 volgers op Instagram. “Tot nu toe heb ik me behoorlijk ingehouden met ‘wedding spam’ 😅. Hoog tijd om daarmee te stoppen 😇”, laat ze weten.

“Zo mooi!”

De reacties op de mooie foto’s die ze deelt, zijn meer dan lovend te noemen. “Zo mooi”, klinkt het. “Wauw, Hanne”, gaat het vol verbazing verder. “Niet stoppen, prachtige foto’s”, smeekt een laatste fan nog. Hoog tijd om eens een kijkje te nemen naar wat Hanne Troonbeeckx dezer dagen allemaal aan het delen is, denken we dan. Kijk maar:

Foto: Instagram