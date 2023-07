‘Dertigers’-actrice Emma Moortgat toont in badpak even wat ze kan: “Cool!” (video)

Tv-kijkend Vlaanderen leerde Emma Moortgat recent nog beter kennen door haar acteerwerk in ‘Dertigers’ en ‘Knokke off’.

Op Instagram pakt de actrice nu uit met enkele straffe beelden. Zo zien we hoe Emma Moortgat aan het wakeboarden is. “FUN DAY shooting… !!😋🍋🤸🏼‍♀️ Great team great vibes 💛”, voegt ze zelf kort toe aan onderstaand album. Daarin zien we Emma in badpak het beste van zichzelf geven. En de beelden? Die zijn ronduit spectaculair te noemen. Dat vinden ook velen van haar fans. Aan lovende reacties is er dan ook geen gebrek, zo blijkt.

“Cool!”

In geen tijd stromen de positieve commentaren nu binnen. “Cool”, klinkt het. “Dit vind ik geweldig”, gaat het verder. “Zalig”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus, denken we dan, om zelf eens een kijkje te nemen. En druk op het pijltje naar rechts om meer beeldmateriaal te zien.