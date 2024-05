‘De buurtpolitie’-actrice Liandra Sadzo pakt uit met bikinifoto: “Hoe mooi kan je zijn?!”

Liandra Sadzo heeft op Instagram weer wat leuks gedeeld.

De dame, die bij velen onder andere gekend is van haar acteerwerk in ‘De buurtpolitie’, doet het met maar liefst 142.000 volgers uitermate goed op het populaire sociale netwerk. Met de nodige regelmaat deelt ze ginds dan ook beelden uit haar dagelijkse leven.

Ook recent was dat het geval, toen Liandra Sadzo onderstaande foto op haar pagina plaatste. Zo zien we de dame in bikini genieten van de zon. “This weather got me feeling like 🐠🌴🥥🌞💚✨”, voegt ze toe aan de vakantiefoto. En haar trouwe fans? Die laten snel van zich horen, zo blijkt…

“Hoe mooi kan je zijn?!”

In een mum van tijd stromen de lovende reacties binnen. “Hoe mooi kan je zijn?”, vraagt iemand zich af. “Wow, zo knap”, gaat het verder. “Je straalt”, merkt een laatste volger nog op. Hoog tijd dus om eens een kijkje te nemen, denken we dan.