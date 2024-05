Eline De Munck puft en zweet tijdens work-out: “Goed bezig!” (video)

Op Instagram pakt Eline De Munck uit met straffe beelden.

Met maar liefst 189.000 volgers doet de onderneemster het bijzonder goed op het populaire sociale netwerk. Geregeld deelt ze ginds dan ook beeldmateriaal uit haar dagelijkse leven. Dat was recent niet anders, toen ze onderstaande video op haar pagina plaatste.

We zien Eline De Munck het beste van zichzelf geven tijdens een stevige work-out. “Entering Sporty Spice era AKA reality check after realizing how much yummie stuff you ate yesterday on Mother’s Day #GuiltyNotSoPleasure”, voegt ze toe aan het filmpje. En haar fans? Die zijn er snel bij om van zich te laten horen.

“Goed bezig!”

Al vlug stromen de aanmoedigende reacties binnen. “Goed bezig”, klinkt het. “Respect”, gaat het verder. “Je kan het”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus om eens een kijkje te nemen. En druk even op de afbeelding om het filmpje van de work-out van Eline De Munck te starten.