Zangeres Mel B waagt zich aan ijsbad: “Dat was vreselijk!” (video)

De Britse zangeres Mel B heeft op Instagram een video gedeeld waarop ze een ijskoud bad trotseert. Echt genieten was het echter niet…

Doorgaans kan een plonsje in een ijsbad gezondheidsvoordelen hebben. Zo zou het goed zijn voor je hart, stimuleert het de bloedsomloop, maakt het je immuunsysteem en lichaam sterker en werkt het zelfs ontstekingsremmend. Spice Girl Mel B waagde zich onlangs – zoals ze wel vaker doet – aan zo’n ijskoud duikje, al was het met de nodige moeite. “Dat was vreselijk!”, zucht ze wanneer ze weer uit het bad stapt.

Voorzichtig zijn

De 48-jarige zangeres deelde het filmpje met haar 1,7 miljoen Instagramvolgers. “Is dat niet gevaarlijk? Kan het geen thermische shock veroorzaken?”, vraagt iemand. “Ze doet dit al een tijdje dus ze is het al gewend. Als beginner ben je er best voorzichtig mee”, antwoordt een andere volger. “Dit is briljant en zo grappig”, reageert nog iemand. “Leuk om je te zien ontspannen met een blije glimlach”, “Wat een lichaam!”, en “Zo mooi”, klinkt het nog.

Foto: Instagram