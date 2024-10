‘De buurtpolitie’-actrice Liandra Sadzo geniet in bikini: “Je ziet er prachtig uit!” (foto)

Liandra Sadzo weet hoe ze van het goede leven moet genieten!

De dame, die velen onder andere kennen van haar acteerwerk in ‘De buurtpolitie’, doet het met meer dan 143.000 volgers bijzonder goed op Instagram. Regelmatig deelt ze daar dan ook nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven op het populaire sociale netwerk. Dat was recent niet anders, toen ze onderstaand fotoalbum op haar pagina plaatste.

We zien Liandra Sadzo in bikini genieten van de zon én van sushi. Maar ze was niet alleen, zo blijkt. “Bijtje wou een beetje 🍣🐝”, voegt ze toe. En wie bij onderstaand fotoalbum even op het pijltje naar rechts drukt, zal meteen weten waarover ze het heeft.

“Je ziet er prachtig uit!”

Aan lovende reacties ook deze keer weer geen gebrek. Haar fans zijn er namelijk razendsnel bij om van zich te laten horen. “Je ziet er prachtig uit”, klinkt het. “Schoonheid”, gaat het verder. “Sexy”, besluit een laatste volger nog. Tijd dus om eens te kijken naar wat Liandra Sadzo gedeeld heeft.