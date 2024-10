Zita Wauters pakt uit met nieuwe selfie: “WAUW!” (foto)

Zita Wauters weet haar fans op Instagram weer te verbazen.

Met niet minder dan 202.000 volgers mag Zita zich gerust populair noemen op het sociale netwerk. Geregeld deelt ze ginds dan ook nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. En dat was recent niet anders, toen ze onderstaande foto op haar pagina plaatste.

Het gaat in dit geval om een leuke selfie. “Get in loser its carpool karaoke time 🤟🏼”, voegt ze toe aan het beeld. Haar fans zijn er razendsnel bij om van zich te laten horen.

“WAUW!”

In geen tijd stromen de lovende reacties binnen. “WAUW”, klinkt het. “Knappe meid”, gaat het verder. “Mooie foto”, besluit een laatste volger nog. Tijd dus om eens te kijken naar wat Zita Wauters juist gedeeld heeft.