Julie Vermeire imponeert met zomerse vakantielook: “Zo’n mooie outfit!” (foto’s)

Bij een leuke tijd horen dito foto’s!

Dat moet je Julie Vermeire geen twee keer zeggen. Op Instagram, waar ze inmiddels 269.000 volgers heeft, deelt de dame geregeld nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Dat was recent niet anders, toen ze onderstaande vakantiefoto’s op haar pagina plaatste.

We zien Julie Vermeire in Abu Dhabi poseren in een mooie zomerse outfit. “Catching sunsets and desert vibes”, voegt ze zelf toe. Haar fans reageren meteen enthousiast op wat ze zien.

“Zo’n mooie outfit!”

Al snel stromen de lovende reacties binnen. “Zo’n mooie outfit”, klinkt het. “Superknap, mooi in beeld gebracht”, gaat het verder. “Beauty 🔥”, besluit een laatste volger nog. Tijd dus om eens te kijken naar wat Julie Vermeire gedeeld heeft. En druk op het pijltje naar rechts om meer foto’s te zien.