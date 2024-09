Bab Buelens neemt selfie in knalrode bikini: “Staat je keigoed!” (foto)

Op Instagram weet Bab Buelens haar vele fans weer stevig te verbazen!

Met niet minder dan 216.000 volgers doet de actrice het bijzonder goed op het populaire sociale netwerk. Regelmatig deelt ze daar dan ook nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Dat was onlangs niet anders, toen ze onderstaande selfie op haar pagina plaatste.

We zien Bab Buelens poseren in een knalrode bikini. “Hoodies and bikinis are like 🌦️”, voegt ze toe aan het plaatje. En haar fans? Die laten nu ook volop van zich horen, zo blijkt.

“Staat je keigoed!”

Al snel stromen de eerste lovende reacties binnen. “Staat je keigoed”, klinkt het. “Je bent zo knap”, gaat het verder. “Je ziet er prachtig uit”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus om eens te kijken naar wat Bab Buelens juist gedeeld heeft.