Actrice Lynn Van Royen heeft een opvallende foto gedeeld, maar niet zomaar…

Reclame maken kan op allerlei manieren, maar Lynn Van Royen pakt het wel heel leuk aan. De 37-jarige actrice, die we kennen van series zoals ‘Beau Séjour’, ‘De Twaalf’ en ‘Arcadia’, poseert op Instagram languit in bad, met de voetjes omhoog.

Inspiratie

Ze maakt daarmee op een speelse manier reclame voor een douchegel en geeft haar volgers meteen wat cadeau-inspiratie voor de kerstfeesten. Oh ja, voor de geïnteresseerden: het bad en/of Lynn krijg je er helaas niet bij, zo benadrukt ze met een knipoog.

Foto: Instagram