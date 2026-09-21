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Sien uit ‘Blind Getrouwd’ geniet in bikini van douche: “Schoonheid!” (video)

Den B.
Door Den B.
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Sien Van den Brande, die we nog kennen uit ‘Blind Getrouwd’, heeft een leuk filmpje gedeeld met haar volgers. “Geniet van je vakantie. Relax!”, klinkt het in de reacties.

Wie ‘Blind Getrouwd’ vorig jaar gevolgd heeft, herinnert zich Sien wellicht nog al te goed. De 29-jarige vertegenwoordigster werd gekoppeld aan Ziggy, maar al snel bleek het geen gouden match te zijn. Het koppel bleef dan ook niet getrouwd.

Zorgeloos

Op dit moment vertoeft de knappe blondine op vakantie en daar geniet ze duidelijk met volle teugen van. Zo zien we op Instagram hoe ze een douche neemt op een wel heel rustgevende plek. “99 problemen, maar geen enkel daarvan is hier te vinden”, knipoogt ze erbij.

Complimenten

Haar volgers gunnen haar alle geluk en overladen haar met complimenten. “Verdorie, wat een lichaam! Ik was helemaal vergeten om naar het water te kijken”, “Schoonheid!”, “Geniet van je vakantie. Relax! Problemen zijn er om opgelost te worden. Dat is voor wanneer je weer thuis bent” en “Girl!”, klinkt het in de reacties.

Foto: Instagram

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