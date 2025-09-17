‘De Buurtpolitie’-actrice Liandra Sadzo geniet in bikini: “Heel mooi!” (foto)

Bij een leuke tijd horen dito foto’s!

Dat vindt ook Liandra Sadzo, als we haar Instagram-pagina even bekijken. Met niet minder dan 143.000 volgers doet de dame, die velen onder andere kennen van haar acteerwerk in ‘De Buurtpolitie’, het bijzonder goed op het populaire sociale netwerk. En dus deelt ze daar sporadisch nieuwe updates uit haar dagelijkse leven.

Dat is ook nu weer niet anders. We zien Liandra genieten in bikini. “Mermaid mornings 🌸🐬✨”, schrijft ze vrolijk bij het fraaie prentje. En haar fans? Die laten ook volop van zich horen.

“Heel mooi!”

Al vlug reageren volgers lovend. “Heel mooi”, klinkt het. “Stunning”, gaat het verder. “Wauwie”, besluit een laatste volger. Kijk gerust zelf maar even naar wat Liandra Sadzo gedeeld heeft.