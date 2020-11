Een heel ontspannen Cath Luyten liet zich opmerken in een aflevering van Gaming With The Stars, van de Vlaamse spelletjeswebsite 9lives. Gaming is nog nooit zo populair geweest, niet in het minst door de coronaperiode en de verschillende lockdowns. Luyten is zelf mama van een gamer, maar wist klaarblijkelijk ook haar mannetje te staan.

”Ik ben geen al te grote gamer, om eerlijk te zijn. Ik ben geboren in ‘77, dus heb de eerste spelletjes wel meegemaakt, zoals Mario Bros. bijvoorbeeld. En dan heb ik eigenlijk niets gedaan, tot ik een zoon had die ondertussen twaalf is. Helaas houdt hij zich vooral bezig met voetbalspelletjes”, zo vertelde ze.

Adrenaline

Dat de tijd ondertussen niet is blijven stilstaan, dat ondervond ze door een game te spelen waarin ze als lesbienne een horde zombies moest neersteken. Redelijk moeilijk en gruwelijk ook, haar personage kreeg dan ook alle hoeken van de kamer te zien. “Amai, daar gaat veel plastische chirurgie nodig zijn om m’n ‘smoelke’ weer in orde te krijgen”, grapte ze.

”Ik moet zeggen dat het veel beter meeviel dan wat ik op voorhand had gedacht. Het ziet er allemaal ontzettend realistisch uit. De adrenaline stijgt dan en neemt iets in u het wel over waardoor je het leuk begint te vinden”, zo concludeerde ze haar speelsessie. Moderne mama!

Foto: still 9lives “Gaming With the Stars”’