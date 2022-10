Carmen Electra poseert in sexy badpak: “Ik zal die ‘Baywatch’-outfits nooit opgeven!” (foto)

Dat Carmen Electra nog steeds razend populair is, is te merken aan haar aantal Instagram-volgers.

“Ik zal die ‘Baywatch’-outfits nooit opgeven!”

Want de 50-jarige ‘Baywatch’-actrice heeft maar liefst zo’n 1.4 miljoen volgers op de digitale teller staan. Da’s uiteraard lang niet slecht! En Carmen Electra deelt dan ook geregeld nieuw beeldmateriaal op haar pagina. Zo pakte ze recent uit met een opvallende badpakfoto.Op onderstaande foto zien we Carmen op sexy wijze poseren in een knalgeel badpak. De link met de tv-serie waar ze een rol in speelde, wordt snel gelegd. Ondanks het feit dat het daar vooral om rode badpakken ging. Maar dat zijn details… “Ik zal die ‘Baywatch’-outfits nooit opgeven”, plaatst ze zelf bij het prentje. Haar fans zijn er ook als de kippen bij om te reageren. “Geel staat je”, klinkt het. “Zo mooi”, gaat het verder. “Sexy”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus om eens een kijkje te nemen!