Candice uit ‘Blind Getrouwd’ onthult wat ze NIET mist aan een man in bed (video)

Candice Martens, die we nog kennen uit ‘Blind Getrouwd’, geeft in een geestig filmpje mee wat ze leuk vindt aan single zijn. “Geweldig! En zo waar!”, reageren haar volgers.

Drie jaar geleden hoopte Candice Martens de liefde van haar leven tegen te komen in ‘Blind Getrouwd’. Aanvankelijk leek dat het geval te zijn met Marijn, maar een jaar later ging het koppel alsnog uit elkaar. Inmiddels is de 34-jarige ‘bom van Beveren’ nog steeds vrijgezel, maar daar ziet ze ook wel de positieve kant van in.

Van snurken tot meppen

In een video op Instagram illustreert ze wat ze als vrijgezel absoluut niet mist in de slaapkamer. “Ik geef toe: soms is het een beetje eenzaam in de slaapkamer, maar als single zijn er zoveel dingen die ik niet mis aan een vent”, legt ze uit. Vervolgens beeldt ze de vier zaken uit: “Geen snurkshow, geen duwpartij, geen slaapmeppers, en altijd je eigen dekendief”, knipoogt ze.

Knuffelen

Haar meer dan 77.000 volgers liggen in een deuk, al begrijpen de meesten haar wel. “Geweldig! En zo waar!”, “Hahaha, ik ga strijk!”, en “Wat ik het leukst vind, is dat je als single in het midden van je bed kan liggen. Dan kan je je eens omdraaien en heb je lekker veel plaats”, lezen we in de reacties. “Wat mis je het meest dan?”, vraagt een fan. “Goeie vraag! Ik denk vooral de knuffel ’s avonds en ’s morgens”, antwoordt Candice.

Foto: Instagram