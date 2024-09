Beroemde actrice draagt énkel een hemd voor sensuele zwembadshoot: “Zo mooi!” (video)

Op Instagram weet Elizabeth Hurley haar fans weer te verbazen.

Met een fraaie 3 miljoen volgers doet de dame, die velen nog kennen van haar acteerwerk in de ‘Austin Powers’-films en ‘Gossip Girl’, het uitermate goed op het populaire sociale netwerk. Regelmatig deelt ze ginds dan ook nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven.

Dat was onlangs weer het geval, toen Elizabeth Hurley onderstaande video op haar pagina plaatste. We zien de dame in een hemd poseren in het zwembad. Het zijn ‘behind-the-scenes’-beelden voor de covershoot van een magazine. Haar fans laten nu snel van zich horen.

“Zo mooi!”

Al vlug stromen de lovende reacties binnen. “Zo mooi”, klinkt het. “Ze is heel sexy”, gaat het verder. “Iconisch”, besluit een laatste volger nog. Tijd dus om eens te kijken naar wat Elizabeth Hurley gedeeld heeft. En klik even op het prentje om de video te starten.