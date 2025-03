Candice uit ‘Blind Getrouwd’ imponeert met elegante jurk: “Wat een vrouw!” (foto)

Candice Martens krijgt heel wat complimenten op een kleedje van eigen makelij. “Klasse”, aldus haar volgers.

Candice Martens straalt op Instagram in een stijlvolle, zwarte jurk. Het is niet zomaar een kleedje, maar eentje dat ze zelf ontworpen heeft. Inmiddels is ze wel al gestopt met haar webshop Fazenna en is ze teruggekeerd naar het onderwijs. De 35-jarige ‘bom van Beveren’ postte het kiekje op Instagram. “About last night…”, schrijft ze erbij.

Glamoureus

Haar volgers reageren stuk voor stuk lovend op haar verschijning. “Altijd zo stralen. Wat een prachtdame”, “Er ontbreekt iets: iemand met een prachtig kostuum dat daar perfect bij past”, “Klasse”, “Wat een vrouw!”, en “Amai, Candice, zo glamoureus!”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram