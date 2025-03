Celine Van Ouytsel pakt uit met lingeriefoto’s: “Zo natuurlijk mooi!”

Celine Van Ouytsel wordt overladen met complimenten op enkele prachtige foto’s die ze deelde. “Knapste Miss België ooit!”, klinkt het zelfs in de reacties.

Celine Van Ouytsel poseert op Instagram in verschillende setjes van het Franse lingerie- en damesmodemerk Etam. Ze zegt er duidelijk bij dat het om reclame gaat, maar voegt er tevens een belangrijke boodschap aan toe. “Omdat wij, vrouwen, het verdienen om ons zelfverzekerd te voelen in ons eigen lichaam. Omdat we slim, bekwaam en sterk zijn, en we ons nooit laten wijsmaken dat we minder waard zijn”, aldus de 28-jarige ex-Miss België.

Bewondering

Lang duurde het niet vooraleer de complimenten binnenstroomden. “Je ziet er zo goed uit”, “Prachtige en stijlvolle foto’s! Knap!”, “Allermooiste!”, “Je straalt”, “Zo natuurlijk mooi!”, “Knapste Miss België ooit!”, “Altijd klassevol”, en “Mooie en intelligente jongedame”, is slechts een greep uit de vele reacties.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.

Foto: Instagram