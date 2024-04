Candice uit ‘Blind Getrouwd’ gaat opnieuw op zoek naar de liefde: “Ik wil eens uitproberen wat er werkt”

‘Blind Getrouwd’ leverde Candice Martens een mooi liefdessprookje op, maar inmiddels is ze al een tijdje weer single. Daar wil ze nu verandering in brengen en haar fans kunnen haar zoektocht naar de liefde volgen.

Drie jaar geleden zocht en vond Candice Martens in ‘Blind Getrouwd’ de liefde bij Marijn. Een jaar later gingen ze echter jammer genoeg uit elkaar. Twee jaar later is de 34-jarige ‘bom van Beveren’ nog steeds vrijgezel, maar het is tijd voor iets nieuws, zo kondigt ze aan op Instagram. “Ik ga beginnen daten. En ik ga jullie daar een beetje bij betrekken, want het lijkt me leuk om samen uit te zoeken wat er werkt en wat niet. Ik weet echt niet waar ik moet starten, dus ik ga met het simpelste beginnen: Tinder. Ik ga daten, eens in een heel sexy vorm en eens in een heel flauwe, saaie vorm. Ik wil gewoon eens uitproberen wat er werkt en waar de gesprekken over zullen gaan”, klinkt het.

Twijfels over Tinder

Haar 77.000 volgers wensen haar alvast enorm veel succes toe met haar zoektocht, al hebben velen hun twijfels bij Tinder. “Ik weet niet of Tinder zo’n goed idee is, maar een mens moet natuurlijk ergens beginnen”, “Verwacht er niet te veel van”, en “Je gaat gechoqueerd zijn over hoe direct mannen kunnen zijn, vaak willen ze gewoon seks”, wordt er gereageerd.

Foto: Instagram