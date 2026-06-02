Lotte Vanwezemael onthult nieuwe hobby in zomerse outfit: “Er is geen weg terug van deze verslaving”

Lotte Vanwezemael heeft een nieuwe hobby ontdekt. Ze postte een kiekje ervan op Instagram.

Lotte Vanwezemael kennen we vooral als Seksuolotte op MNM en van haar podcast ‘Lotte gaat diep’. Maar misschien kom je de 33-jarige seksuologe binnenkort wel tegen op de golfbaan. Ze is immers beginnen golfen, als we haar meest recente Instagrampost mogen geloven. Daarop poseert ze in een luchtig wit zomerjurkje met een golfclub in de hand.

Verslaving

Haar volgers hopen alvast dat ze er alle plezier in vindt. “Beste hobby die er bestaat!”, “Welkom, en succes! Er is geen weg terug van deze verslaving”, “Staat je goed”, “Met die speciale golfflipflops gaat het zeker lukken”, en “Geef er maar een lel op!”, wordt er gereageerd.

Foto: Instagram