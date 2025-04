Natalia onthult geheim: “Dat heb ik een jaar lang kunnen verzwijgen”

Natalia Druyts werd behoorlijk streng opgevoed, maar dat hield haar niet tegen om iets een jaar lang geheim te houden van haar ouders.

Iedereen heeft wel eens iets gedaan waar de ouders niet helemaal achter stonden of wat ze zelfs nooit geweten hebben. In TV Familie blikt Natalia, die in 1980 geboren werd, terug op haar jonge jaren.

Verjaardagscadeau

De 44-jarige zangeres groeide op in een streng nest, maar af en toe kleurde ze toch buiten de lijntjes. “Op internaat heb ik een paar keer stiekem gerookt. En ik glipte ’s middags weleens naar buiten om een broodje martino of een kilo wortelen te halen – wat ik graag at. Dat was dan even een kick, zo stiekem buitenglippen. Veel meer kattenkwaad zat er trouwens niet in, want ik ben zoals je merkt behoorlijk streng opgevoed. Al heb ik ook ooit stiekem gaatjes in mijn oren laten schieten. En toen ik achttien was, heb ik in het grootste geheim een navelpiercing laten zetten. Dat was een verjaardagscadeau van mijn beste vriendin. Die navelpiercing heb ik voor mijn ouders een jaar lang kunnen geheimhouden. Tot ze erachter kwamen… en die piercing er meteen uit moest”

Foto: Instagram