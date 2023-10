Britney Spears poseert poedelnaakt op het strand (foto)

Op Instagram weet Britney Spears haar fans weer te verbazen.

Met maar liefst 42.3 miljoen volgers is en blijft Britney Spears razend populair op het sociale netwerk. Zelfs nu ze al geruime tijd de mogelijkheid om te reageren op haar posts heeft uitgeschakeld.

Geregeld deelt Britney beelden uit haar dagelijkse leven. Dat was ook recent niet anders, toen ze onderstaande foto op haar pagina plaatste. Zo zien we de dame poedelnaakt poseren op een strand. Zelf geeft ze geen verdere uitleg bij het prentje. Al laat ze in haar boek ‘The Woman in Me’ wel verstaan waarom ze pikante beelden op sociale media deelt.

“Geposeerd voor goedkeuring van anderen”

Uit een fragment van het boek blijkt volgens HLN dat Britney Spears goed genoeg weet dat niet iedereen begrip heeft voor het feit dat ze vaak (zelfgemaakte) naaktfoto’s deelt. “Ik denk dat als mensen duizenden keren door anderen waren gefotografeerd en hadden geposeerd voor de goedkeuring van anderen, ze wel zouden begrijpen dat ik nu veel vreugde haal uit het poseren op een manier waarop ik me sexy voel en mijn eigen foto’s maak”, klinkt het. Hoog tijd om een kijkje te nemen, denken we dan…