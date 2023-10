‘K2 zoekt K3’-finaliste Amy Courtens pakt uit met badpakfoto’s: “Weer zo mooi!”

Tijdens deze koude dagen even terugblikken naar zonnigere tijden is geen slecht idee.

Dat vindt ook Amy Courtens, als we haar Instagram-pagina mogen geloven. De dame, die velen kennen als finaliste van ‘K2 zoekt K3’, deelt geregeld beeldmateriaal met haar meer dan 95.500 volgers. En dat was dus ook recent niet anders, toen ze onderstaande foto aan haar fans toonde. Zo zien we Amy poseren in een mooi badpak. “Summer loving, had me a blast! 🌊 #throwback”, voegt ze zelf kort toe. Maar haar volgers? Die hebben wel wat meer te vertellen, zo blijkt…

“Weer zo mooi!”

In geen tijd stromen de lovende reacties nu binnen. “Weer zo mooi”, klinkt het. “Je ziet er stralend uit”, gaat het verder. “Mooie vrouw”, besluit een laatste fan nog. Hoog tijd om een kijkje te nemen, denken we dan. En druk op het pijltje naar rechts om nog een tweede plaatje te zien.