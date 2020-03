De gevallen Amerikaanse filmmogul Harvey Weinstein is zonet wegens seksmisdrijven tot 23 jaar cel veroordeeld. Hij kon minimaal vijf jaar en maximaal 29 jaar gevangenisstraf krijgen.

De voormalige filmproducent arriveerde deze ochtend geboeid aan zijn rolstoel in de rechtbank van New York. Kort voor de uitspraak werd Weinstein aan het woord gelaten. «Ik maak me zorgen over dit land», zei hij. «We gaan nu door een crisis in ons land, die in wezen met mij is begonnen. Ik was het eerste voorbeeld en ondertussen werden al veel mannen beschuldigd van misbruik, iets wat ik denk dat niemand van ons heeft begrepen», ging hij verder.

Zwarte lijst

Volgens Weinstein heerst er «geen juiste sfeer» in de Verenigde Staten. «Iedereen staat op een soort van zwarte lijst. Ik had geen macht. Miramax was een klein bedrijf. Ik kon niet iedereen zwart maken», aldus de gevallen filmmogul nog.

Volgens Weinsteins advocaat heeft de filmproducent geen eerlijk proces gekregen. Weinstein werd afgelopen maand in New York door de jury schuldig bevonden aan aanranding en verkrachting. In Los Angeles loopt nog een andere zaak tegen hem.

#MeToo