Een nieuwe dag, een nieuw ‘Megxit’-schandaal. In een telefoongesprek waarin twee Russen deden alsof ze klimaatactiviste Greta Thunberg en haar vader waren, heeft iemand die klinkt als prins Harry een boekje opengedaan over onderwerpen zoals de ‘Megxit’ en Donald Trump. Of het werkelijk om Harry gaat, kan nog niet bevestigd worden.

Groot nieuws in verschillende Britse tabloids vandaag: de van het voetstuk gevallen prins Harry zou zich laten beetnemen hebben door twee Russische grappenmakers, en dat heeft gevolgen. Harry, of althans iemand die klinkt als hem, werd opgebeld door twee Russen die deden alsof ze de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg en haar vader waren. De vermoedelijke prins trapte in de val en antwoordde openhartig op de vragen die hem gesteld werden. Zo zou hij onder meer hebben gezegd dat de beslissing om de koninklijke familie te verlaten kwam vanuit de wil om zijn zoontje Archie te beschermen.

“Wereldleiders zijn zieke mensen”

Een deel van de opgenomen gesprekken, die zouden plaatsgevonden hebben op oudejaarsavond en 22 januari jongstleden, werd op YouTube geplaatst, maar intussen weer verwijderd. Andere fragmenten circuleren op sociale media. De prins spreekt zich onder andere uit over de globale politieke situatie: “de wereld wordt geleid door enkele zeer zieke mensen”, klinkt het. Hij lijkt daarbij te verwijzen naar Donald Trump, want even later komt de Amerikaanse president aan bod: “Donald Trump heeft bloed aan zijn handen. Hij investeert zoveel in de steenkoolindustrie, het effect dat dat op het klimaat heeft en op de eilandnaties ver weg… Nogmaals: uit het oog, uit het hart. Wij hebben de eilanden bezocht, en ik ben er zeker van dat jij dat ook hebt gedaan, en het leven van mensen daar is compleet verwoest.” “Als Donald Trump de president van de Verenigde Staten kan worden, is alles mogelijk”, klinkt het later cynisch.

Los van koninklijke familie

Ook het schandaal rond prins Andrew kwam aan bod. Over diens banden met de overleden pedofiel en multimiljonair Jeffrey Epstein had Harry “zeer weinig te zeggen”. “Wat hij ook heeft gedaan of niet heeft gedaan, staat volledig los van mij en mijn vrouw. We werken op een inclusieve manier en richten ons op de gemeenschap. En dus staan we volledig los van de meerderheid van mijn familie”, zei hij.

De Russische grappenmakers, Vladimir Kuznetsov and Alexey Stolyarov – oftewel Vovan and Lexus -, staan bekend om hun streken met beroemdheden. Zo werden eerder Elton John, Turks president Erdogan en Brits premier Boris Johnson al slachtoffer van hun telefoontjes. Volgens critici zouden Kuznetsov en Stolyarov verbonden zijn aan de Russische veiligheidsdiensten. De twee beweren volgens The Sun prins Harry tweemaal aan de lijn te hebben gehad vanuit zijn luxueuze buitenverblijf in Vancouver Island, Canada. Vertegenwoordigers van de prins wilden geen commentaar geven op de gelekte telefoonopnames.

