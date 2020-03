Dat laat hij zelf weten op Twitter.

In een openhartig bericht op Twitter opent Tom: “Dag iedereen, Rita (zijn vrouw, red.) en ik zijn in Australië. We voelden ons een beetje moe, verkouden en kregen rillingen. Om het veilig te spelen, zoals we dat nu horen te doen, werden we getest op het coronavirus en zijn we positief bevonden.”

Maar hoe moet het nu verder? Een vraag die ook Tom zich stelt… Al geeft hij meteen zélf het antwoord: “We zullen getest, geobserveerd en geïsoleerd worden zolang het nodig is. Veel meer dan dag per dag de zaak bekijken, kunnen we voorlopig niet doen. Toch?”

Tom belooft dat ze “de wereld op de hoogte zullen houden”. Ook zijn zoon Chet liet in een filmpje op Instagram weten dat zijn ouders het goed stellen. “Ze maken zich geen zorgen, maar doen het nodige. Het komt allemaal wel goed”, laat hij weten.

