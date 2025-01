Billie Leyers trekt aandacht op podium: “Ja, ik ben kortgerokt. Waarom niet?” (foto)

Billie Leyers, één van de dochters van Jan Leyers, staat momenteel mee op het podium tijdens de ‘Clouseau 40’-concerten. En dat doet ze in stijl. “Grappig dat mensen het vaak over mijn looks hebben”, klinkt het.

Mocht je toevallig van de partij geweest zijn op één van de ‘Clouseau 40’-concerten in het Antwerpse Sportpaleis, dan zal Billie Leyers je wellicht niet ontgaan zijn. De 30-jarige zus van Ella, Olga en Dorien fungeerde als achtergrondzangeres van Koen en Kris Wauters. Ze sprong in het oog door haar outfit: een oranje topje met daaronder een kort, lederen rokje.

Niet preuts

In Het laatste Nieuws legt Billie uit dat heel wat mensen haar daar al over aanspraken. “Ik heb al veel toffe berichten gekregen en ben daar heel blij mee. Grappig dat mensen het vaak over mijn looks hebben. Ja, ik ben kortgerokt. Waarom niet? Ik ben niet zo preuts, al draag ik eronder wel een shortje, anders zou het publiek iets te veel zien. (lacht) Maar het houdt me niet tegen om voluit te dansen. Tijdens het concert trek ik mijn blazer uit, gewoon omdat het veel te warm is. Het was styliste Veerle Van den Wouwer die deze sixties-stijl voorstelde. Ik was meteen helemaal fan. Maar het mooiste compliment is dat mensen zeggen dat ze zien dat ik me echt amuseer”, klinkt het.

Foto: Instagram