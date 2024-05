‘BGT’-jurylid Amanda Holden imponeert met sensuele jurk: “Adembenemend!” (foto’s)

Op Instagram weet Amanda Holden haar fans weer te verbazen.

De dame, die velen kennen als jurylid van ‘Britain’s Got Talent’, weet hoe ze haar meer dan 2.2 miljoen volgers moet bezighouden. Geregeld pakt Amanda Holden op het populaire sociale netwerk namelijk uit met gloednieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Dat was ook recent niet anders, toen ze onderstaand fotoalbum op haar pagina plaatste.

Zo zien we Amanda Holden stralen in een prachtige witte jurk. En in geen tijd staan haar trouwe volgers paraat om commentaar te geven op wat ze nu weer juist te zien krijgen.

“Adembenemend!”

Haar fans zijn er als de kippen bij om lovend te reageren. “Adembenemend”, klinkt het. “Geweldige vrouw”, gaat het verder. “Absoluut prachtig”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd om een kijkje te nemen, denken we dan. En druk op het pijltje naar rechts om nog een tweede outfit te zien.