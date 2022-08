‘BGT’-jurylid Amanda Holden geniet in bikini: “Te knap voor woorden!” (foto)

Dezer dagen geniet Amanda Holden op Sicilië van ’t goeie weer.

En dat ook ginds de zon aardig schijnt, blijkt uit een bikinifoto die ‘Britain’s Got Talent’-jurylid Amanda Holden recent op haar Instagram-pagina deelde. Veel meer dan ‘#sicily #italianjob’ plaatst ze er als uitleg niet bij. Maar haar fans? Die zijn iéts mondiger. En dan drukken we ons nog behoorlijk zacht uit.

“Te knap voor woorden!”

Want in geen tijd stromen de lovende reacties op het mooie plaatje namelijk binnen. “Te knap voor woorden”, klinkt het. “Wat een mooie vrouw”, gaat het verder. “Je ziet er prachtig uit”, besluit een laatste fan nog. Snel eens kijken waar iedereen zo positief over is, denken we dan. Kijk maar:

Foto: Instagram