Joyce De Troch doet monden openvallen in bikini: “Knap!” (foto’s)

Joyce De Troch krijgt heel wat complimenten op een bikinifoto die ze deelde op Instagram. “Wie is die knappe griet, seg?!”, aldus haar volgers.

Joyce De Troch vertoeft momenteel met haar gezin in Phuket (Thailand). Met temperaturen rond de 30 graden is het daar bakken en braden geblazen. De 50-jarige mama van twee haalde dan ook haar leukste bikini boven om van het frisse zwembadwater te genieten. Ze postte een foto ervan op Instagram.

Sexy

Daar klinkt er alleen maar bewondering voor het voormalige Playboy-model. “Fjiet fjiew”, “Nog altijd even sexy”, “Geniet ervan”, “Wie is die knappe griet, seg?!”, en “Precies beter weer dan hier”, is slechts een greep uit de reacties.

Foto: Instagram