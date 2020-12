‘Britain’s Got Talent’-jurylid Amanda Holden ziet er op haar 49ste nog steeds bloedmooi uit. Dat bewees ze nogmaals met een geestige bikinifoto in kerststijl.

De Britse presentatrice springt met de foto mee op de boot van de ‘Elf On The Shelf’-trend die momenteel rondgaat. Daarbij plaatsen celebrities andere bekendheden in hun foto. De enige voorwaarde is dat de bekendheid rijmt op hun naam.

Kung-Fu-Manda

In het geval van Amanda Holden pronkt er een panda op haar schouder: “Geïnspireerd door Reese Witherspoon stel ik je voor: Kung-Fu-Manda!”, schrijft ze erbij. Reese Witherspoon deed onlangs hetzelfde met acteurs uit de film ‘Grease’.

Kerstmuts

Om de foto helemaal af te maken, fotoshopte Amanda een kerstmuts op haar hoofd. Haar fans zijn laaiend enthousiast. “Perfectie”, “Wat zie je er goed uit”, Ongelofelijk, wat een lichaam” en “Mocht de kerstman zo opduiken, dan zou iedereen sowieso een heel zalige kerst hebben”, klinkt het onder meer.

