Jitske Van de Veire heeft al geruime tijd een nieuw lief, en dat gaat ook tussen de lakens heel goed. In de nieuwe aflevering van ‘Club Flo’ vertelt de 26-jarige onderneemster en ‘dochter van’ eerlijk over seksspeeltjes, haar ontmaagding en… cornflakes.

In ‘Club Flo’ praat Studio Brussel-gezicht Flo Windey met bekende en onbekende Vlamingen over seks en verdovende middelen. Dit keer mocht Jitske Van de Veire plaatsnemen op de sofa van Flo. En daar gaat het meteen over Jitskes nieuw lief, badmintonster Flore Vandenhoucke. “Ons seksleven is echt wel heel goed”, verraadt Jitske met een grote glimlach.

Natte cornflakes

Jitske en haar lief zijn heel eerlijk en vertellen elkaar wat ze leuk vinden. “Maar we proberen ook wel nieuwe dingen. We hebben intussen al twee of drie strap-ons gekocht. Die ene strap-on werkt niet bij mij, dat is een heel grote en mijn ‘doorgang’ is net iets te klein. Size matters, bij mij gaat dat echt niet”, klinkt het eerlijk.

Ook verklapt Jitske dat haar lief iets kan wat veel vrouwen niet kunnen: squirten (spuitend klaarkomen). “Het is niet zoals in porno”, zegt ze daarover. “Bij porno spuit het eruit, en dan ligt alles nat.” Maar wat wel zo is, is dat de vloeistof die bij een spuitorgasme vrijkomt een specifieke geur heeft, zegt Jitske. En een wel heel bijzondere geur: “Dat ruikt echt naar natte cornflakes, met melk.”

“Mijn eerste keer was de minst romantische ter wereld”

Ook over haar “late ontmaagding” doet Jitske een boekje open. “Ik heb daar jarenlang voor mijn ontmaagding complexen over gehad. Dat was ook een taboe. Mijn vriendinnen hadden allemaal al seks op hun 16de. Ik was toen vooral bezig met mijn geaardheid, en met andere dingen. Ik was daar absoluut niet klaar voor.”

Toen het dan toch eindelijk zo ver was, was het gebeuren zelf “de minst romantische eerste keer ter wereld”. “Dat was met een van mijn toenmalige beste vrienden. Ik had heel veel gedronken en hij was de hele tijd met mij aan het flirten. En ik dacht: ‘Het is goed, ik ben er klaar voor, gij moogt met mij mee naar huis gaan.’ En dan hebben we seks gehad bij mij thuis. Ik had mij daar heel veel bij voorgesteld, maar voor mij was dat toen ook: ‘Oei, is het dit maar?’ Ik wou dat gewoon achter de rug hebben. Daarna heb ik nooit meer seks met een man gehad.”

